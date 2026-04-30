Песков: Россия не предлагала аналогов СВПД по ядерной программе Ирана

Россия не предлагала механизма, аналогичного Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), для урегулирования иранской проблемы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Нет, это не так», — сказал он на брифинге, отвечая на вопрос о возможных предложениях Москвы по Ирану в рамках диалога с США.

Помощник президента Юрий Ушаков сообщал, что российская сторона представила некоторые предложения, направленные на урегулирование ситуации вокруг иранской ядерной программы. Детали не приводились. Также господин Ушаков сообщил, что во время последнего телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом Владимир Путин поддержал решение Вашингтона продлить перемирие с Тегераном и высказался против дальнейших «силовых акций».