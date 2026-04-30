Песков ответил на угрозу туарегов выгнать Россию из Мали

Песков: Россия продолжит помогать властям Мали бороться с терроризмом

Россия продолжит помогать признанным Москвой властям Мали в борьбе с экстремизмом и терроризмом в стране. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Россия продолжит ... борьбу с экстремизмом, терроризмом ... и продолжит оказывать помощь действующей власти», — сказал пресс-секретарь на брифинге. Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать заявление повстанцев-туарегов, которые объявили о намерении добиться ухода России из страны.

По словам господина Пескова, российский контингент «присутствует в Мали в связи с той необходимостью, которая заявляется действующей властью».

Что касается численности российского «Африканского корпуса» в Мали, в начале недели Дмитрий Песков переадресовал этот вопрос в Минобороны. Российское военное ведомство не раскрывало такие данные. При этом 28 апреля Минобороны РФ подтвердило вывод контингента из города Кидаль на севере Мали, который был захвачен повстанцами.

