Песков уточнил детали перемирия в зоне СВО 9 мая

Перемирие между Россией и Украиной в зоне спецоперации предварительно начнет действовать 9 мая. В какие часы режим вступит в силу, решит президент Владимир Путин. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков

«Пока речь идет о Дне Победы, но когда именно оно вступит в силу и когда именно прекратит действие, это будет решать президент. Пока решения по конкретике еще не принималось»,— сказал господин Песков на брифинге.

Пресс-секретарь добавил, что украинская сторона пока не отреагировала на предложение России о перемирии в День Победы. При этом президент Украины Владимир Зеленский говорил, что представители страны обратились к США за разъяснениями о формате и длительности режима прекращения огня.

Накануне о намерении России ввести перемирие на время празднования Дня Победы сообщал помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, США эту инициативу поддержали.