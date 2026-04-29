Главные новости за 29 апреля. Ростов-на-Дону и область

Октябрьский районный суд Краснодара рассмотрел гражданское дело о национализации активов бывших должностных лиц Ростовской области, Краснодарского края и донского бизнеса. Основанием для иска стали нарушения законодательства о противодействии коррупции при распоряжении имуществом.

На разработку проекта ремонтно-реставрационных работ доходного дома Фрумсона в Ростове-на-Дону предусмотрели 6,4 млн руб. Здание имеет статус объекта культурного наследия регионального значения.

Срок окончания строительства производственного комплекса по глубокой переработке кукурузного зерна в Азове перенесли на декабрь 2027 года.

Грузооборот речного порта в Усть-Донецке планируют нарастить в этом году до 700 тыс. тонн. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции (Краснодар) оставил без изменения приговор по делу бывшего главного архитектора Азова Марины Ковалевич. В марте 2025 года Азовский городской суд признал Марину Ковалевич виновной в получении взятки и в покушении на получение взятки (п.«в» ч.5 ст.290; ч.3 ст.30 ч.6 ст.290 УК РФ). Ей было назначено 7 лет 1 месяц колонии общего режима со штрафом 360 тыс. руб.

В Ростовской области к 1 мая выполнена большая часть запланированного ямочного ремонта. Из 194 тыс. кв. м выявленных дефектов устранено 146 тыс. кв. м. В «красной зоне» по ремонту дорог оказались шесть территорий: Каменский район, Азов, Гуково, Донецк, Ростов-на-Дону и Таганрог.