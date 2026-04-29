На реставрацию доходного дома Фрумсона в Ростове выделили 6,4 млн рублей

На разработку проекта ремонтно-реставрационных работ доходного дома Фрумсона в Ростове-на-Дону предусмотрели 6,4 млн руб. Здание имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Подрядчику предстоит обследовать объект для того, чтобы определить техническое состояние строительных конструкций и инженерных сетей. Также ему необходимо провести комплекс инженерных изысканий. В перечень работ входят капитальный ремонт помещений (отделка. замена оконных и дверных блоков), а также замена сантехнического оборудования и сетей инженерного обеспечения.

Исполнителя планируют определить 18 мая. Заказчиком выступает Московский технический университет связи и информатики.

Мария Хоперская