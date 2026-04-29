Производство крахмала в Азове запустят в 2027 году

Срок окончания строительства производственного комплекса по глубокой переработке кукурузного зерна в Азове перенесли на декабрь 2027 года. Об этом сообщил «Эксперт Юг» со ссылкой на министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области.

Проект реализует компания ООО «Амирост». Ранее инвестор планировал ввести предприятие в эксплуатацию в конце 2026 года. Объем инвестиций в проект составит 34,7 млрд руб.

По данным информационной системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Амирост» зарегистрировано в Ростове-на-Дону в 2023 году. Основной вид деятельности компании — производство крахмала и крахмалосодержащих продуктов. Главным директором является Сергей Рукин. Чистая прибыль за 2025 год составила 96,9 млн руб.

Новый завод будет выпускать крахмал и продукты на его основе: нативный и модифицированный крахмал, декстрозу, кристаллическую фруктозу, фруктозный сироп и кукурузный глютен. Производительность составит 1,3 тыс. т в сутки, годовая мощность переработки сырья — 420 тыс. т семян кукурузы, объем выпуска продукции — 380 тыс. т в год.

Финансирование проекта осуществляется за счет собственных средств и кредитных с использованием льготного кредитования минсельхоза России для экспортеров. Реализация проекта обеспечит создание 820 рабочих мест.

Мария Хоперская