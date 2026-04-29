Суд национализировал активы экс-губернатора Ростовской области и донского бизнесмена

Октябрьский районный суд Краснодара рассмотрел гражданское дело о национализации активов бывших должностных лиц Ростовской области, Краснодарского края и донского бизнеса. Основанием для иска стали нарушения законодательства о противодействии коррупции при распоряжении имуществом, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Как следует из материалов дела, в 2000 году основатель холдинга «Юг Руси» Сергей Кислов решил завладеть земельным активом. Для этого он использовал коррупционные связи с экс-губернатором Ростовской области Владимиром Чубом и его заместителем господином Станиславовым. По версии следствия, чиновники обанкротили, а затем продали Сергею Кислову предприятие за 7,5 млн руб. при рыночной стоимости 2 млрд руб. Еще несколько объектов комплекса продали другому подконтрольному Станиславову лицу за 300 тыс. руб., хотя фактическая стоимость составляла 20 млн руб. К 2008 году господа Чуб и Станиславов завершили отчуждение имущественного комплекса обществу «Агросоюз Юг Руси», обеспечив незаконную передачу земельных участков общей площадью 27 га по льготной цене 48 млн руб. при рыночной стоимости 1,8 млрд руб.

За содействие в 2007–2010 годах господин Кислов передал жене и дочери Владимира Чуба доли в своих компаниях. От участия в них они незаконно получили доход на сумму 23 млн руб. Выведенную противоправным путем федеральную собственность Сергей Кислов по целевому назначению не использовал, средства в ее развитие не вкладывал. За счет имущества он получил займы в кредитных учреждениях на сумму более 3 млрд руб., которые направил на капитализацию своей бизнес-структуры «Синко» в Ростовской области и Краснодарском крае. «Синко» состоит из 19 компаний, специализирующихся на производстве хлеба, операциях с недвижимостью и ценными бумагами.

Чтобы скрыть владение захваченным федеральным имуществом, Сергей Кислов создал ООО «Специализированный застройщик Малюгина», которому передал 46 строений и три земельных участка. Оставшееся имущество он оформил на подконтрольное ООО «Конкур». После 2022 года Кислов ради сохранения сбережений продал эти общества. Вырученные от реализации имущества государственного предприятия 2,7 млрд руб. он вывел на свои счета в Турции и Казахстане. Оставшиеся 900 млн руб. под видом вложений направил на развитие холдинга «Синко», которым скрытно продолжает владеть через своего отца.

Суд пришел к выводу, что действия ответчиков представляют собой незаконное приобретение личного состояния, не отвечают правилам делового оборота и оцениваются как незаконные. Нарушения по неправомерному обогащению отнесены к актам коррупции. Доли в уставных капиталах коммерческих организаций признаны незаконным доходом и подлежат обращению в доход государства.

Решением суда в доход Российской Федерации обращены 100% долей в уставном капитале ООО «Специализированный застройщик Малюгина» и ООО «Конкур», а также еще 25 коммерческих организаций.

