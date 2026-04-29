В Новгородский суд поступило дело о мошенничестве депутата облдумы Дениса Павлюка
В Новгородский районный суд поступило уголовное дело в отношении депутата областной думы из фракции «Единая Россия» Дениса Павлюка. Его обвиняют в мошенничестве в крупном размере с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе судов Новгородской области. По этой статье предусмотрен штраф до 500 тысяч рублей или принудительные работы сроком до 5 лет. Также возможен и реальный — до 6 лет колонии.
Как узнал «Ъ Северо-Запад», в судебной картотеке дело получило номер 1-556/2026. Судье оно было передано 24 апреля.
Денис Павлюк руковод крестьянским фермерским хозяйствовм КФХ «Павлюк Д.П.». Следователи считают, что подозреваемый совершил преступление в период времени с 7 ноября 2023 года по 21 ноября 2023 года.
Отметим, что на сайте регионального отделения «Единой России» в карточке Дениса Павлюка указано, что он член фракции партии в Новгородской областной Думе. О приостановке его членства во фракции или партии «ЕР» не сообщала.