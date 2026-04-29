Суд признал незаконным задержание главного бухгалтера СПбГУП

Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга признал незаконным задержание главного бухгалтера Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов Юлии Шаркевич. Об этом сообщили в Балтийской коллегии адвокатов.

Суд признал, что главного бухгалтера университета профсоюзов в Санкт-Петербурге задержали незаконно

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Необходимо отметить, что незаконные действия следственной власти причинили вред здоровью Юлии Васильевны, в связи с чем она была вынуждена обратиться за медицинской помощью», — подчеркнули в коллегии.

Отмечается, что Шаркевич была задержана 25 декабря на 48 часов в рамках расследования уголовного дела о предполагаемом хищении средств, выделенных вузу на научно-исследовательские работы. В день задержания у сотрудницы университета также прошел обыск.

Защита обжаловала действия следствия, и 29 апреля суд удовлетворил жалобу. В коллегии адвокатов отметили, что суд не нашел доказательств причастности Шаркевич к инкриминируемому правонарушению.

Матвей Николаев