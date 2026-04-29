На Московском проспекте в Калининграде осенью 2027 года откроется многофункциональное пространство

Сеть коворкингов Page петербургского предпринимателя Андрея Лушникова в сентябре 2027 года намерена открыть многофункциональное пространство в Калининграде. Как сообщили в сети, здание на Мосоквском проспекте, 24, площадью 5,23 тысяч кв. м. и высотой в восемь этажей ранее занимал офис «Сбербанка». По словам Андрея Лушникова, председателя совета директоров ГК «БестЪ» после реконструкции там откроется многофункциональное пространство, в котором будут сочетаться сервисные и смарт-офисы под брендом PAGE.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В Калининграде откроют новое многофункциональное пространство Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко / купить фото В Калининграде откроется новое многофункциональное пространство Фото: ГК «БестЪ» Следующая фотография 1 / 2 В Калининграде откроют новое многофункциональное пространство Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко / купить фото В Калининграде откроется новое многофункциональное пространство Фото: ГК «БестЪ»

По словам Ларисы Аникановой, генерального директора «Айкидизайн» (входит в ГК «БестЪ» Андрея Лушникова) в дизайн-проекте планируется использование арт-объектов и книг.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что здание было приобретено за 200 млн рублей у «Сбербанка». Тогда планировалось создать там коворкинг с фокусом на опенспейс и мини-офисы, однако теперь концепция изменилась. Суммарные инвестиции в проект оценивались два года назад в 500 млн рублей.

Директор департамента офисной недвижимости Bright Rich | CORFAC International в Санкт-Петербурге Алина Нечаева оценивает затраты на реконструкцию от 100 тысяч рублей за кв. м.