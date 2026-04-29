ФРС третий раз подряд сохранила базовую ставку на уровне 3,5–3,75% годовых

Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила процентную ставку на уровне 3,5–3,75% годовых. Об этом регулятор сообщил в пресс-релизе.

На прошлом заседании в марте ФРС сохранила показатель на уровне 3,5–3,75% второй раз подряд. До январского заседания ведомство трижды понижало ставку. В последний раз — на 0,25 процентного пункта. Решение о ставке ФРС США принимает на основе информации о состоянии рынка труда, финансовых и международных событиях, инфляционных ожиданиях и инфляционном давлении. Одна из главных задач ФРС — достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе, отмечается в пресс-релизе.

В ФРС сообщили, что сейчас инфляция в США остается на высоком уровне, в том числе из-за недавнего роста мировых цен на энергоносители. Рост занятости в среднем остается низким, а уровень безработицы за последние месяцы практически не изменился. Экономическая активность «растет устойчивыми темпами», сообщили в ФРС. По данным ведомства, экономические перспективы сложно оценить из-за ситуации на Ближнем Востоке.

ФРС возглавляет Джером Пауэлл. Его полномочия истекают 15 мая 2026 года. Президент США Дональд Трамп недоволен политикой господина Пауэлла по снижению процентной ставки. Президент считает, что регулятор намеренно делает это медленно, чтобы поддерживать высокие расходы по займам для федерального правительства.

Сегодня банковский комитет Сената США проголосовал за кандидатуру Кевина Уорша на пост председателя ФРС. Эту кандидатуру продвигал Дональд Трамп. Кевин Уорш работал в ФРС с 2006 по 2011 годы. Он обещал пересмотреть подход ведомства к денежно-кредитной политике и более тесно сотрудничать с Минфином США и другими госорганами.

