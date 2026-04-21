ФРС подбирают председателя

Банковский комитет Сената США провел слушания по утверждению кандидатуры Кевина Уорша на пост главы Федеральной резервной системы (ФРС). Сенаторов интересовали степень его независимости и возможные договоренности с Дональдом Трампом — с учетом давления президента США на регулятор эти вопросы остаются принципиальными. Кевин Уорш пытался убедить сенаторов, что при нем ФРС продолжит принимать решения самостоятельно. Комитет, как ожидается, представит свое решение на этой неделе — после получения ответов Кевина Уорша на письменные вопросы.

Выступая перед сенаторами, Кевин Уорш пообещал меньше «лишнего шума» в будущей коммуникации ФРС с внешним миром

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Выступая перед сенаторами, Кевин Уорш пообещал меньше «лишнего шума» в будущей коммуникации ФРС с внешним миром

Кандидатуру Кевина Уорша, которого Дональд Трамп выдвинул на пост председателя ФРС в январе, 21 апреля рассмотрел банковский комитет Сената США. Слушания в комитете — один из ключевых этапов процедуры утверждения претендента. Кандидат представляет свое видение работы регулятора и отвечает на вопросы по наиболее чувствительным темам — в том числе о подходах к проведению денежно-кредитной политики (ДКП), возможном конфликте интересов и опыте.

Выступая перед сенаторами, Кевин Уорш обозначил свои приоритеты: сохранение независимости ФРС и опора на экономические данные при принятии решений по ставке. При этом он выступил за более сдержанную коммуникацию регулятора — сейчас комментарии членов совета управляющих создают слишком много «лишнего шума». Также господин Уорш раскритиковал расширение повестки ФРС и предложил отказаться от избыточного внимания к климатическим и социальным вопросам, сосредоточившись на основных задачах — сдерживании инфляции и обеспечении максимальной занятости.

Сенаторов интересовала степень независимости кандидата: и демократы, и республиканцы цитировали заявления Дональда Трампа о том, что тот «не назначит никого, кто не будет способствовать снижению ставки».

Кевин Уорш пообещал действовать без оглядки на угрозы президента и опроверг утверждение о том, что заключил сделку с Дональдом Трампом о смягчении ДКП в обмен на пост.

Комитет, как ожидается, представит свое решение на этой неделе — после получения ответов Кевина Уорша на письменные вопросы. Возможно несколько вариантов. Комитет может вынести кандидатуру на рассмотрение полным составом Сената с рекомендацией поддержать или отклонить ее либо, что случается реже, вовсе без комментариев. В отдельных случаях комитет может не дать заявке дальнейшего хода, тогда до голосования в Сенате дело не дойдет. При одобрении большинством сенаторов Кевин Уорш сможет вступить в должность.

Интрига вокруг решения по кандидатуре Кевина Уорша сохранялась до последнего — прежде всего из-за расследования в отношении нынешнего главы регулятора Джерома Пауэлла (срок полномочий истекает 15 мая), которого подозревают в предоставлении ложных сведений о масштабах реконструкции штаб-квартиры ФРС. Сам господин Пауэлл и многие аналитики считают дело политическим и попыткой давления на регулятор (см. “Ъ” от 14 января): ФРС продолжала проводить независимую политику, несмотря на угрозы Дональда Трампа, настаивавшего на немедленном снижении ставки. Некоторые сенаторы, включая республиканцев, предупреждали, что не поддержат ни одну кандидатуру, пока расследование не прекратится, из-за опасений подрыва доверия к ФРС, если смена руководства произойдет на фоне открытого давления на действующего главу.

Утверждение Кевина Уорша может затормозить то, что у части сенаторов возникли вопросы к его декларации. Как отмечал Reuters, в документе раскрыт широкий круг активов на сумму свыше $100 млн, но по части из них информация неполная из-за соглашений о конфиденциальности. Формально нарушения не выявлены — декларация прошла проверку Управления по вопросам правительственной этики США. На слушаниях кандидат напомнил, что обязался продать некоторые активы, если займет пост.

Кевин Уорш в 2006–2011 годах входил в совет управляющих ФРС, став в момент назначения самым молодым его членом. До этого работал в Morgan Stanley и в Белом доме, а в кризис 2008 года фактически оказался посредником между экономическими властями и Уолл-стрит. Запомнился Кевин Уорш своей «ястребиной» риторикой. Возможно, в том числе поэтому он считается компромиссным кандидатом: несмотря на внешнюю лояльность администрации, аналитики не ждут от ФРС при нем агрессивного смягчения ДКП или политически мотивированных решений.

Кристина Боровикова