ФРС второй раз подряд сохранила базовую ставку на уровне 3,5-3,75% годовых

Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила учетную ставку на уровне 3,5-3,75% годовых. Об этом регулятор сообщил в пресс-релизе.

На предыдущем заседании в январе ФРС также сохранила ключевую ставку после трех понижений. В последний раз ставка понижалась на 0,25 процентного пункта. Решение о ставке центробанк США выносит на основе данных о состоянии рынка труда, инфляционном давлении и инфляционных ожиданиях, а также финансовых и международных событий, отметили в его пресс-службе.

В пресс-релизе ФРС заявила о планах достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. Центробанк США отметил высокую неопределенность экономических перспектив для страны, в том числе из-за конфликта на Ближнем Востоке. При этом, по данным ФРС, экономическая активность США растет устойчивыми темпами.

ФРС возглавляет Джером Пауэлл. Его полномочия истекают в мае 2026 года. Президент США Дональд Трамп недоволен политикой господина Пауэлла. Он считает, что ФРС должна снижать процентную ставку быстрее. Господин Трамп заявлял, что регулятор намеренно не делает этого, чтобы поддерживать высокие расходы по займам для федерального правительства.

Американский президент выдвинул свою кандидатуру на пост главы ФРС — им оказался бывший член совета управляющих регулятора Кевин Уорш. Он выступал за смягчение денежно-кредитной политики и поддерживал тарифные ограничения президента. Господин Уорш работал в ФРС с 2006 по 2011 годы.

