Банковский комитет Сената США одобрил кандидатуру Уорша на пост главы ФРС

Банковский комитет Сената США проголосовал за кандидатуру Кевина Уорша на пост председателя Федеральной резервной системы (ФРС). Об этом сообщила газета The New York Times.

Фото: Kevin Lamarque / File Photo / Reuters

За назначение Кевина Уорша проголосовали 13 членов комитета, против — 11. Все демократы выступили против его кандидатуры. Сенатор-демократ от Массачусетса Элизабет Уоррен неоднократно называла господина Уорша «марионеткой» и ставила под сомнение его способность надлежащим образом управлять денежно-кредитной политикой страны, не поддаваясь влиянию Белого дома.

Кандидатуру господина Уорша на пост главы ФРС выдвинул в январе президент США Дональд Трамп, 21 апреля ее рассмотрел банковский комитет. На выступлении господин Уорш сообщил, что намерен сохранить независимость ФРС и опираться на экономические данные при принятии решений по ставке, однако выступил за более сдержанную коммуникацию регулятора.

Срок полномочий нынешнего главы ФРС Джерома Пауэлла истекает 15 мая. Он возглавил регулятор во время первого президентского срока Дональда Трампа в 2018 году и был переназначен при Джо Байдене. При этом сам Дональд Трамп неоднократно выражал недовольство политикой господина Пауэлла из-за того, что регулятор недостаточно быстро снижает базовую ставку. По мнению президента, ФРС специально не делает этого, чтобы поддерживать высокие расходы по займам для федерального правительства.

11 января прокуратура округа Колумбия возбудила уголовное дело против Джерома Пауэлла. Его подозревают в нецелевом расходовании средств и предоставлении Сенату ложных сведений о масштабах реконструкции штаб-квартиры ФРС. Противники Дональда Трампа считают дело политическим.