«Лента» открыла в Шушарах магазин нового формата для дачников и огородников

В Санкт-Петербурге сеть строительных гипермаркетов «Дом Лента» открыла первый магазин нового формата — для ремонта, дачи и сада. Точку запустили на территории гипермаркета в поселке Шушары. Ее торговая составляет 1 100 кв. Метров, рассказали в компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Лента» открыла магазин нового формата в Санкт-Петербурге

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Ключевые категории покупатели могут увидеть в торговом зале «Дом Лента». При этом около 20% доступны им в формате витринных образцов — такие товары они могут заказать на месте.

«Мы видим устойчивый рост спроса на быстрые и комплексные решения для ремонта, дачи и сада. Новый формат объединяет компактный магазин и возможности гипермаркета: высокую плотность самого востребованного ассортимента, доступ к расширенной товарной матрице через заказ и доставку, а также актуальные сервисные решения для покупателей»,— рассказал региональный директор сети строительных гипермаркетов «Дом Лента» Дмитрий Тушнеков.

Всего в магазине нового формата представлено около 6 000 товаров для ремонта, обустройства дома и загородного участка. Примерно 50% ассортимента относится к категории «сад и дача».

Матвей Николаев