В Ростове за взятку осудили полицейского из отдела по борьбе с коррупцией

В Ростовской области вынесли приговор бывшему сотруднику подразделения полиции по борьбе с экономическими преступлениями. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно информации ведомства, оперуполномоченный ростовского отделения МВД получил от предпринимателя 320 тыс. руб. По данным следствия, эта сумма была передана за прекращение проверки в отношении организации.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки). Материалы дела рассмотрел Ленинский районный суд Ростова-на-Дону.

Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде семи лет и шести месяцев колонии строгого режима. Кроме того, осужденный обязан выплатить штраф в размере семикратной суммы взятки — 2,2 млн руб. Также ему запретили занимать должности в правоохранительных органах и на государственной службе в течение трех лет. Приговор вступил в законную силу.

Мария Хоперская