Politico: в ЕС осудили Португалию за поддержку идеи пригласить Путина на саммит G20

Премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру согласился с приглашением президента России Владимира Путина на саммит «Группы двадцати» (G20) в США, что вызвало резонанс в дипломатических кругах Евросоюза. Об этом пишет Politico.

По данным издания, во время заседания Европейского совета на Кипре господин Монтенегру заявил о необходимости диалога с Россией для урегулирования продолжающихся конфликтов. Один из португальских дипломатов заявил Politico, что господин Монтенегру выступил в поддержку приглашения России на саммит в интересах Украины. По его словам, премьер-министр имел в виду, что присутствие Владимира Путина на встрече может вновь привлечь интерес США к урегулированию российско-украинского конфликта.

24 апреля The Washington Post сообщила, что президент США Дональд Трамп намерен пригласить российского президента на декабрьский саммит. За день до этого замглавы МИД России Александр Панкин сообщил, что Россия приглашена для участия в саммите на высшем уровне. Однако позже глава Белого дома заявил, что пока не отправлял официальное приглашение в Москву.

Тем не менее российское правительство уже обсуждает состав делегации на саммите в Майами. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Владимир Путин «может поехать, а может не поехать» на встречу «Группы двадцати». Новости об участии России в саммите вызвали неоднозначную реакцию у европейских политиков. Так, премьер-министр Италии Джорджа Мелони раскритиковала инициативу США.

