Премьер Италии раскритиковала идею пригласить Путина на саммит G20

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони не поддержала идею США пригласить президента России Владимира Путина на саммит G20 в Майами. По ее мнению, сейчас «не время делать шаги навстречу» господину Путину.

«Я считаю, что сейчас наступил момент, когда мы должны просить Путина делать шаги навстречу, а не самим делать их. Я думаю, пора потребовать этого от России»,— заявила итальянский премьер (цитата по агентству Ansa).

Саммит лидеров G20 пройдет в Майами 14–15 декабря. В России начали обсуждать возможность визита Владимира Путина в США после слов замглавы МИДа РФ Александра Панкина, который сказал, что Вашингтон пригласил Москву поучаствовать в саммите на высшем уровне. Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не приглашал российского коллегу на саммит.