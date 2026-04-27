Какой же саммит без России

Москва не исключает поездки президента Путина на саммит G20 в Майами, которая остается под вопросом, но в любом случае Россия будет «достойно представлена» на декабрьской встрече мировых лидеров под председательством США. Об этом в конце минувшей недели сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя заявление президента Трампа о том, что участие президента РФ в саммите G20, «возможно, было бы очень полезным». Приглашение Владимира Путина на встречу G20 застало врасплох европейских союзников США, добивающихся международной изоляции России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Россия примет активное участие в саммите лидеров G20, который пройдет 14–15 декабря в Майами, вопрос о возможности визита в США президента Путина остается открытым. Об этом журналисту телеканалу «Россия 1» Павлу Зарубину заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Президент Путин может поехать в Майами как член страны "двадцатки", может не поехать, может поехать другой российский представитель. Но в любом случае Российская Федерация будет достойно, на должном уровне представлена на этом саммите»,— заявил Дмитрий Песков.

«Мы по-прежнему придаем большое значение работе в рамках "двадцатки". Тем более что, судя по всему, с учетом тех кризисов, которые сейчас, скажем так, нарастают и зарождаются, к моменту проведения саммита будет много о чем говорить»,— добавил Песков.

Ранее на прошлой неделе, общаясь с журналистами в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, замглавы МИД РФ Александр Панкин подтвердил, что «есть приглашение к участию на высшем уровне на саммите G20», однако ясность по вопросу о том, кто будет представлять Россию, наступит ближе к дате встречи.

Как уточнила 24 апреля газета The Washington Post, «официальное приглашение пока не было направлено, но Россия как член G20 будет приглашена к участию во встречах на уровне министров и лидеров». По словам высокопоставленного представителя Белого дома, которого цитирует газета, политическое решение уже принято и президент США «четко дал понять, что участие России во всех встречах G20 приветствуется».

Триггером дискуссии о том, на каком уровне должна быть представлена Россия на саммите G20 в Майами — одном из главных международных событий 2026 года, послужили новые заявления президента Трампа, сделанные им 23 апреля в беседе с журналистами в Овальном кабинете Белого дома.

Отвечая на вопрос о том, посетит ли президент Путин Майами, Дональд Трамп заявил: «Я не знаю, приедет ли он. Честно говоря, я сомневаюсь, что он приедет». Однако при этом президент США дал понять, что он хотел бы видеть российского лидера на саммите G20. «Если бы он приехал, это, возможно, было бы очень полезно»,— заметил Трамп.

Комментируя кризис в отношениях России и Запада, начавшийся с принятого в 2014 году решения президента Обамы исключить Россию из G8, президент Трамп подверг критике демократического предшественника в Белом доме. «Вполне понятно, что президент Путин был очень оскорблен этим»,— заявил Трамп по поводу исключения России из «восьмерки», произошедшего после начала украинского кризиса.

Первой отреагировала премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Комментируя возможное участие Владимира Путина в саммите «двадцатки», глава итальянского правительства в интервью агентству Ansa выразила мнение о том, что Европа ждет от России шагов по деэскалации отношений с Западом, но инициатива должна принадлежать Москве. «Я считаю, что настал момент, когда именно мы должны просить его (Путина.— “Ъ”) сделать шаги вперед»,— заявила Джорджа Мелони.

Таким образом, возлагая главную ответственность за кризис в отношениях с Западом на Москву, премьер-министр Италии при этом не выступила против участия Владимира Путина в саммите G20, как интерпретировали ее слова ряд российских СМИ, а призвала к диалогу с Россией.

Заявление российской стороны о готовности принять активное участие в саммите G20 в Майами и сохраняющаяся возможность участия в нем лично президента Путина станут новым чувствительным ударом по позициям группы западных лидеров, после начала СВО сделавших ставку на максимальную международную изоляцию России и использовавших саммиты «двадцатки» последних лет исключительно для осуждения Москвы и поиска новых путей поддержки Украины.

«Приглашение лидеров России и Китая на саммит G20 в Майами — это очень важный шаг, укладывающийся в общую логику внешней политики США при Трампе»,— заявил “Ъ” заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

«Во-первых, Трамп еще раз подтвердил свою линию на то, что с соперниками и противниками необходимо вести диалог. Во-вторых, это приглашение демонстрирует намерение администрации Трампа в той или иной степени нормализовать отношения с Россией после окончания украинского конфликта. В-третьих, приглашение Владимира Путина на саммит "двадцати" усиливает раскол как между США и Европой, так и между самими европейскими странами»,— отметил господин Суслов.

«В глазах европейской "партии войны" приглашение российского президента на саммит G20 даже хуже, чем двусторонний российско-американский саммит в Анкоридже: оно несовместимо с их собственной политикой продолжения бойкота России. Если Москва продлит интригу с визитом Владимира Путина в Майами, им придется решать, что делать — отказываться от бойкота России или отказываться от участия в саммите Трампа. Однако последнее будет чревато еще большим обострением трансатлантических отношений»,— резюмирует эксперт.

Сергей Строкань