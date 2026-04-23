МИД РФ: Россию пригласили на саммит G20 в США на высшем уровне

Россия приглашена к участию в саммите G20 в США на высшем уровне, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин. Кто в итоге будет представлять Россию на встрече, пока неясно, сказал он.

«Есть приглашение присутствовать на самом высоком уровне, но мы посмотрим ближе к дате, Бог знает, что произойдет до этого»,— сказал господин Панкин на пресс-конференции в штаб-квартире ООН (цитата по «РИА Новости»).

Как ранее говорила шерпа России в G20 Светлана Лукаш, американское председательство готовится к возможному приезду на мероприятие президента РФ Владимира Путина.

Саммит лидеров «Группы двадцати» пройдет в Майами 14–15 декабря. В Белом доме заявляли, что намерены вернуть объединению его первоначальную миссию — «содействие глобальному экономическому росту и процветанию».

