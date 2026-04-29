Полиция Ростовской области разыскивает подозреваемого в гибели человека

В Ростовской области объявили в розыск 39-летнего Федора Митяевича Дроменко. Мужчину подозревают в совершении тяжкого преступления, повлекшего гибель человека. Ориентировку распространила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

По данным полиции, подозреваемый может передвигаться на автомобиле «Mazda-6» белого цвета с государственными номерами: А 638 ЕО 323 рег.

Если вам что-либо известно о местонахождении Федора Дроменко, нужно позвонить в полицию по телефонам 8(8634) 632-220 или 02.

Мария Хоперская