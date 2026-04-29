В Ливане сообщили о гибели семьи из пяти человек при ударе Израиля

Из-за израильского удара по городу Джибшит в ливанской провинции Набатия на юге страны погибла семья из пяти человек. Об этом сообщает Национальное информационное агентство Ливана.

Как указывается в публикации, израильский снаряд попал в принадлежавший семье дом. В результате атаки здание было разрушено. Находившиеся внутри пять человек погибли, включая одного ребенка. Спасатели извлекли тела погибших из-под обломков.

Вчера из-за двойного удара ВС Израиля в городе Мадждал-Зун на юге Ливана погибли пять человек. Трое из них — спасатели, которые отправились на помощь раненым после первой атаки. Премьер-министр Ливана Наваф Салам осудил действия Израиля, назвав их «новым и вопиющим военным преступлением».

17 апреля вступило в силу 10-дневное перемирие между Израилем и Ливаном. Израиль оставил за собой право реагировать на угрозы, но обещал не проводить наступательных операций. Ливан обязался не допускать атак «Хезболлы» на израильские цели. 24 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что стороны договорились продлить перемирие на три недели.

28 апреля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала к эвакуации жителей 16 деревень и городов на юге Ливана в преддверии ударов по группировке «Хезболла». В ЦАХАЛ атаки обосновали нарушением «Хезболлой» соглашения о прекращении огня.