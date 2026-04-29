Пять человек погибли на юге Ливана при ударах Израиля

Пять человек погибли на юге Ливана в результате ударов Израиля, сообщило министерство здравоохранения страны. Среди них — три спасателя, которые отправились на помощь раненым после первой атаки, но попали под повторный обстрел в городе Мадждал-Зун.

Как сообщает Reuters со ссылкой на ливанские власти, сотрудники гражданской обороны оказались под завалами после второго удара. Также известно о ранении двух ливанских военнослужащих. Премьер-министр Ливана Наваф Салам осудил действия Израиля, назвав их «новым и вопиющим военным преступлением».