ЦАХАЛ призвал эвакуироваться жителей 16 населенных пунктов на юге Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала к эвакуации жителей 16 деревень и городов на юге Ливана в преддверии ударов по группировке «Хезболла». Об этом заявил пресс-секретарь ЦАХАЛа полковник Авихай Адраи.

«В свете нарушений террористической группировкой “Хезболла” соглашения о прекращении огня, Армия обороны Израиля вынуждена применять против нее силу»,— сказал господин Адраи (цитата по The Times of Israel).

Израиль призвал гражданское население направиться в район Сидона к северу от реки Литани. «Любой, кто находится рядом с элементами “Хезболлы”, ее объектами или оружием, подвергает свою жизнь опасности»,— добавил пресс-секретарь.

В пресс-службе ЦАХАЛа утверждают, что 27 апреля «Хезболла» запустила несколько БПЛА со взрывчаткой по израильским войскам, действующим на юге Ливана. Информация о пострадавших не приводится. При этом армия Израиля заявляла об уничтожении склада оружия, противотанковых позиций, наблюдательных пунктов и сооружений, которые «Хезболла» использовала в военных целях. Кроме того, по данным пресс-службы, был обезврежен подземный маршрут ливанской группировки.