Трамп объявил о перемирии между Израилем и Ливаном

Израиль и Ливан договорились о десятидневном перемирии. Прекращение огня произойдет с 17:00 по восточному времени (01:00 мск). Об этом заявил президент США Дональд Трамп в Truth Social. Он также пригласил руководителей двух стран в Белый дом для прямых переговоров.

«У меня только что состоялись прекрасные беседы с уважаемым президентом Ливана Жозефом Ауном и премьер-министром Израиля Биби Нетаньяху. Эти два лидера договорились, что для достижения мира между странами они официально начнут десятидневное перемирие», — указал господин Трамп.

Как рассказал американский президент, в переговорах с Израилем и Ливаном участвовали вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн. «Для меня было честью разрешить девять войн по всему миру, и это будет моя десятая, так что давайте сделаем это!»,— заявил Дональд Трамп.

Американский президент также пригласил Биньямина Нетаньяху и Жозефа Ауна в Белый дом для «первых содержательных переговоров между Израилем и Ливаном с 1983 года». «Обе стороны хотят видеть мир, и я верю, что он наступит быстро»,— выразил уверенность господин Трамп.

14 апреля на встрече в Вашингтоне послы Израиля и Ливана в США Йехиэль Лейтер и Нада Хамаде Моавад договорились начать прямые переговоры об окончании конфликта. Президент США заявлял, что сегодня впервые за 34 года пройдут переговоры премьер-министра Израиля и президента Ливана. Ливанский телеканал LBCI со ссылкой на источники передавал, что Жозеф Аун не планирует общаться с Биньямином Нетаньяху.