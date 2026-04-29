В Туапсе собрали почти 10 тыс. кубометров загрязненного нефтью грунта

Специалисты собрали и вывезли в общей сложности 9,8 тыс. куб. м загрязненного грунта и водомазутной смеси в Туапсе. Об этом сообщила пресс-служба оперштаба Краснодарского края. 28 апреля после удара БПЛА по туапсинскому нефтеперерабатывающему заводу начался пожар, из-за чего произошел разлив нефтепродуктов.

«Работы ведут в круглосуточном режиме»,— указано в сообщении оперштаба. Сбор загрязненного грунта продолжается на территории морского терминала и НПЗ, по течению реки Туапсе и в устье реки, а также на протяжении около 1 км от места, где река впадает в Черное море.

В работах участвуют 323 сотрудника МЧС России, «Кубань-СПАС» и предприятий ТЭК Туапсе. Применяется 51 единица техники. Группировку сил и средств будут наращивать.

Пожар на НПЗ в Туапсе локализовали спустя сутки. Все утечки нефтепродуктов остановлены. В Туапсе ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. В нескольких районах из-за аварии ограничили подачу воды. Атака БПЛА на Туапсе 28 апреля стала третьей с начала месяца.