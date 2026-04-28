В Туапсе частично приостановили подачу воды после удара беспилотников по НПЗ

В нескольких районах кубанского Туапсе и Шепсинского сельского округа приостановлена подача воды. Об этом сообщил глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко. По его словам, это связано с поломкой системы энергоснабжения водопроводной насосной станции на территории НПЗ. В ночь на 28 апреля Туапсе подвергся третьей с середины месяца массированной атаке при помощи БПЛА.

Полный список улиц, по которым приостановлено водоснабжение, опубликован на сайте администрации муниципалитета. До конца дня в этих районах будут расставлены емкости с кипяченой водой.

Водоснабжение будет возобновлено с 18:00 до 19:00 мск 28 апреля, чтобы жители сделали запасы. «В настоящее время в городских резервуарах ограничен запас воды»,— написал господин Бойко в Telegram-канале.

В ночь на 28 апреля беспилотники ударили по нефтеперерабатывающему заводу и порту в Туапсе. На НПЗ начался пожар, из-за чего в воздух попали продукты горения. Жителям рекомендовали проводить на улице меньше времени. Произошел разлив нефтепродуктов. Специалисты вывезли 7,27 тыс. куб. м загрязненного грунта и водомазутной смеси.