В Туапсе спустя сутки локализовали пожар на НПЗ

Пожар, возникший накануне на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Туапсе, удалось локализовать. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края. В ликвидации возгорания участвуют 312 человек с привлечением 73 единиц техники.

Пожар на туапсинском НПЗ произошел рано утром 28 апреля после падения обломков сбитых беспилотников. Из одного из резервуаров выбросило нефтепродукты. Во всем муниципальном округе введен режим ЧС регионального уровня. Атака на объект в Туапсе стала третьей с начала апреля.