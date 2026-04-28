В Туапсе объявили режим чрезвычайной ситуации

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил режим чрезвычайной ситуации регионального уровня на территории Туапсинского района и города Туапсе. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края. В городе с ночи продолжается ликвидация возгорания на нефтеперерабатывающем заводе.

Глава Кубани Кондратьев приехал в Туапсе и встретился с руководителями экстренных служб. В город уже прибыл глава МЧС России Александр Куренков, которому ранее сегодня президент Владимир Путин поручил разобраться в ситуации на месте. Он проведет оперативное совещание и определит дальнейший план действий по ликвидации ЧС.

Пожар возник минувшей ночью после атаки украинских беспилотников. В тушении возгорания к настоящему времени задействованы 252 человека и 62 единицы техники. На помощь краснодарским пожарным прибыли сотрудники МЧС из Адыгеи.

О пострадавших жителях и повреждениях жилых домов власти Туапсе не сообщали. В пункте временного размещения находятся более 30 человек, эвакуированных из ближайших к месту пожара домов. Мэрия при необходимости готова расширить масштабы эвакуации и размещать людей в гостиницах.

Анна Перова, Краснодар