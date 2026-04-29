Благоустройство набережной в поселке Усть-Донецком обошлось в 35 млн рублей

На благоустройство набережной в поселке Усть-Донецком выделили 35 млн руб. Подрядчик реконструировал участок от сквера «Пляжный» до пристани, сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ростовской области Фото: Правительство Ростовской области

Из указанной суммы свыше 34 млн руб. поступило из федерального бюджета, около 1 млн руб. добавили областной и местный бюджеты. Вместе с тем, на обустройство сквера в Мостовом направили 30,6 млн руб. из бюджетов всех уровней. Треть суммы выделили из федерального бюджета, остальное — из областного и местного.

На набережной установили скамейки и фонари, оборудовали спортивные площадки. Муниципалитет подготовил проект для продления набережной на 1,3 км. В сквере хутора Мостового, помимо скамеек, фонарей и новой плитки, появились детская и спортивная площадки, а также фонтан.

Особое внимание уделили озеленению. Почти 73% набережной занимают зеленые насаждения — всего высадили свыше 300 растений. В сквере озеленение составило 67%: по периметру территории высажено более 250 полномерных елей и туй, посеян новый газон.

Мария Хоперская