В Гуково выставили на торги общежитие за 18 млн рублей

На аукцион выставлено здание общежития и участок под ним в Гуково по ул. Баранова, 7. Информация опубликована на портале «ГИС Торги».

Цена лота составляет 18 млн руб. Двухэтажное здание имеет площадь 898 кв. м, а участок — 2 тыс. кв. м. Шаг аукциона — 5,5 млн руб. Прием заявок на аукцион завершится 2 мая.

Имущество принадлежало ООО «Шахта Ростовская», которое было признано банкротом в 2024 году. Истцами в деле значатся восемь юридических лиц и два физических, в частности, АО фирма «Агрокомплекс» им.Н.И.Ткачева, ЗАО «Сахарный комбинат Тихорецкий» и ПАО «Россети Юг». По данным kartoteka.ru, в 2021 году убыток компании составил 2,1 млн руб.

Наталья Шинкарева