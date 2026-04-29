Новочеркасское военное училище начало прием абитуриентов после возобновления работы

Новочеркасское высшее военное училище связи (НВВУС) официально возобновило свою деятельность и объявило набор курсантов. Первые учащиеся начнут обучение с 1 сентября 2026 года. Об этом сообщил глава города Павел Исаков в своих соцсетях.

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Первое время занятия будут проходить на базе старого здания училища связи. В то же время на новом месте завершается строительство комплекса. После того как объекты будут полностью готовы и приняты, что запланировано до конца 2026 года, курсанты переедут в новые корпуса.

В 2026 году прием документов и отбор проводятся на базе Военной академии связи в Санкт-Петербурге. Поступающим предлагается направление подготовки «Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи» со специализациями «Системы радиосвязи специального назначения» и «Системы коммутации и сети связи специального назначения». Возраст абитуриентов — от 16 до 30 лет на 1 августа года приема. Минимальные баллы ЕГЭ: русский язык — 36, математика (профиль) — 27, а также один предмет на выбор: физика (36) или информатика (40).

