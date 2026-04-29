Ни копейки сверху

Арбитражный суд Ростовской области отказал ООО «Подрядчик» в иске к ведомству Росгвардии в Ростове-на-Дону об обязании заключить дополнительное соглашение к госконтракту. Соответствующая информация опубликована в картотеке суда. Возражая против иска, представители ведомства указали, что лимит увеличения цены в 30% уже исчерпан.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ

Арбитражный суд Ростовской области отказал компании «Подрядчик» (г. Белгород) в иске к «2 центру заказчика-застройщика войск национальной гвардии Российской Федерации», базирующейся в Ростове-на-Дону, об обязании заключить дополнительное соглашение к госконтракту. Как следует из постановления, стороны заключили контракт в ноябре 2020 года. По нему подрядчик был обязан провести второй этап строительных работ в военном городке в Евпатории (Республика Крым). Дополнительным соглашением от августа 2023 года цена контракта была установлена в размере более 1,6 млрд руб. Позже, дополнительным соглашением цена контракта была снижена.

По расчетам истца, на дату расчетного периода заказчику было предъявлено работ и оборудования на сумму более 1 млрд руб. Стоимость остатка работ по цене контракта составила более 577,5 млн руб. Истец определил новую цену контракта, увеличив сумму на 192,6 млн руб. Однако ответчик не подписал проект дополнительного соглашения №11, сославшись на лимит. Возражая против иска, представители ведомства указали, что лимит увеличения цены в 30% уже исчерпан, а отсутствие доведенных лимитов является непреодолимым препятствием. Кроме того, рост цен, по мнению ответчика — это коммерческий риск подрядчика.

Как пояснил «Ъ-Ростов» судебный эксперт группы «Veta» Александр Терентьев, суд указал, что подрядчик не может требовать в одностороннем порядке увеличения цены контракта, а заказчик — ее уменьшения, если она закреплена контрактом и предполагает, что стоимость подлежащих выполнению работ и размер связанных с этим расходов фиксированы.

«Можно это сделать только по соглашению сторон, обязать заказчика подрядчик не может. Да, есть исключительные случаи, предусмотренные постановлением №1315. Этим документом установлена возможность изменять цену действующего контракта, но не более чем на 30%, и этой возможностью стороны уже воспользовались. Лимит достигнут, более апеллировать к этому исключительному порядку подрядчик не может. То, что стоимость работ выходит за рамки стоимости контракта в связи с ростом стоимости ресурсов, по сути является проблемой подрядчика. Если он не готов завершать работы в пределах стоимости контракта, а заказчик не хочет или, как в данном случае, не может скорректировать ее, подрядчик может отказаться от дальнейшего исполнения обязательств. Это может привести к негативным последствиям для него, таким как необходимость возврата стоимости оплаченных в форме аванса фактически не выполненных и не подтвержденных актами приемки работ, уплаты неустойки, если она предусмотрена контрактом. Заказчик же будет вынужден искать нового подрядчика и корректировать закупку с учетом уже выполненных работ», — рассказал юрист.

По данным портала проверки контрагентов rusprofile.ru, ООО «Подрядчик» находится в процессе банкротства, что накладывает ограничения на его деятельность. Общество была основана в декабре 2007 года в Белгороде и работает в сфере строительства жилых и нежилых зданий. Юридическая активность высока: зафиксировано 526 арбитражных дел на общую сумму около 4,3 млрд руб. Компания чаще выступала истцом (317 дел), чем ответчиком (158 дел), причем основная масса споров связана с неисполнением обязательств. Кроме того, ООО состоит в реестре недобросовестных поставщиков из-за невыполнения обязательства по госконтракту.

Суд пришел к выводу об отсутствии совокупности условий для изменения существенных условий контракта и отказал подрядчику в иске.

Константин Соловьев