Из Ростовской области в Китай направили 28 тонн пухоперьевой смеси

Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия в период с 20 по 24 апреля 2026 года в местах полного таможенного оформления Ростовской области досмотрело и оформило для экспорта в Китай пухоперьевую смесь весом 28 тонн и субпродукты птицы весом 25 тонн. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Продукцию признали безопасной в ветеринарно-санитарном отношении. Качество и безопасность товаров подтверждены лабораторными исследованиями. Отмечается, что продукция в полном объеме соответствует требованиям страны-импортера.

Мониторинг данных системы «Меркурий», проведенный в части законности происхождения экспортируемой продукции, нарушений не выявил.

Мария Хоперская