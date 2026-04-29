Аграрии Ростовской области получат 1,8 млрд рублей поддержки до июня

До 1 июня 2026 года донские аграрии получат 1,8 млрд руб. государственной поддержки. Об этом сообщила министр сельского хозяйства и продовольствия региона Анна Касьяненко в своем Telegram-канале.

По ее словам, средства позволят хозяйствам работать ритмично: завершить сев, провести подкормку без задержек финансирования. Деньги распределены по направлениям: зерновая субсидия, элитное семеноводство, производство молока, страхование в животноводстве, овощеводство и картофелеводство.

Страховые премии по озимому севу выплачены на сумму 316,7 млн руб. Завершены конкурсные отборы по предоставлению субсидий на зерновые культуры и поддержку переработки молока. Общий объем выделенных средств составил свыше 839 млн руб.

До 3 мая планируется направить аграриям 439 млн руб. В том числе 369,5 млн руб. — на зерновую субсидию, 69,4 млн руб. — на поддержку переработки молока с полным закрытием лимита по данному направлению.

Мария Хоперская