Главные новости за 28 апреля: Воронеж, Белгород, Липецк, Курск, Орел, Тамбов

Задолженность жителей Воронежской области по микрозаймам в 2025 году увеличилась на 27% до 7,9 млрд руб. Физические и юридические лица заключили с микрофинансовыми организациями 895,3 тыс. договоров займа на общую сумму 22,5 млрд руб. Относительно 2024 года количество оформленных документов увеличилось на 5%, совокупный объем заимствований — на 50%.

В ходе совместного заседания антитеррористической комиссии Воронежской области и регионального оперштаба было решено отказаться от салюта на День Победы. Акция «Бессмертный полк», посвященная погибшим в ходе Великой Отечественной войны, пройдет онлайн.

Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса Белгородской области составил $452,7 млн, что на 67,2% больше результата за аналогичный период 2025-го. Регион поставляет 187 видов продукции АПК на рынки 48 стран мира.

Следственные органы возбудили уголовное дело о хищении 49% акций сыродельного завода «Город сыра» в Курской области. Дело квалифицировано как особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы).

Определен подрядчик для капитального ремонта четырехэтажного корпуса и помещений геронтологического отделения интерната для престарелых и инвалидов в липецком Ельце. Дом социального обслуживания «Долголетие» заключил контракт с зарегистрированным в областном центре ООО «ГК "Солидарность"». Стоимость соглашения составила 207,4 млн при начальной цене 244,1 млн руб.

Прокуратура Орловской области потребовала с бывшего начальника УГИБДД по региону Александра Коршунова 275 млн руб., «полученных с нарушением требований антикоррупционного законодательства». Согласно картотеке Заводского райсуда Орла, иск надзора поступил 22 апреля.

Ростовское ООО «Дельта» стало подрядчиком в рамках двух контрактов по строительству канализационного коллектора и водовода в Тамбове. Областное учреждение «Единая служба заказчика» заключило с компанией соглашения на общую сумму 486,4 млн руб.

