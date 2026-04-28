С экс-начальника орловского УГИБДД потребовали еще 275 млн рублей

Прокуратура Орловской области потребовала с бывшего начальника УГИБДД по региону Александра Коршунова 275 млн руб., «полученных с нарушением требований антикоррупционного законодательства». Согласно картотеке Заводского райсуда Орла, иск надзора поступил 22 апреля. Предварительное заседание по нему состоится 15 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Помимо Александра Коршунова, ответчиками выступают Валентина Коршунова, Игорь и Татьяна Анцуповы, ООО «Автознак», ООО «Автостандарт-плюс». Третьими лицами в деле значатся Владислав Анцупов, Евгений Ащеркин, Татьяна Ефанова и Александр Сафонов.

По данным Rusprofile, все компании, выступившие ответчиками по делу, зарегистрированы в Орловской области. «Автознаком» владеет Владислав (Игоревич) Анцупов, а руководит — Татьяна Анцупова. Эта компания занимается производством изделий из недрагоценных металлов. «Автостандарт-плюс» принадлежит госпоже Анцуповой, компания находится в процессе ликвидации. Она была учреждена для школы подготовки водителей автотранспортных средств. Ликвидатор — Татьяна Ефанова. «Охотхозяйство Кудиновское» до января 2026 года принадлежало Игорю Анцупову, сейчас же учредителем значится Евгений Ащеркин. Директор — Александр Сафонов. Основной вид деятельности — охота, отстрел, отлов диких животных.

В конце октября Заводской райсуд Орла удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании 216 млн руб. с Александра Коршунова, а также с ООО «Автопоток», ООО «Автостандарт», ООО «Ниакор» и их владельцев Игоря Анцупова, Евгения Костюхина и Сергея Костяхина. Исключением стала Татьяна Анцупова, которой принадлежит ООО «Ниакор».

В марте 2025 года Советский райсуд Орла признал Александра Коршунова виновным в мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ), злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ). Его приговорили к трем с половиной годам колонии общего режима со штрафом в 250 тыс. руб. В июле областной суд смягчил наказание, исключив из него штраф.

Как установил суд, с августа 2010 года по март 2023 года Коршунов через доверенное лицо принимал участие в управлении пятью компаниями, деятельность которых была связана с вопросами ГИБДД и охоты, покровительствовал их деятельности и предоставлял некие преимущества. Также в 2014–2019 годах он содействовал заключению с подконтрольными ему фирмами 16 госконтрактов на обслуживание комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД на 55 млн руб. в сумме, а в 2011–2012 годах — размещению подразделений УГИБДД в зданиях, где по его указанию были созданы хозяйственные общества, с выплатой арендной платы последним. Давал указания принимать экзамены на водительские права у учеников подконтрольной ему автошколы ООО «Автостандарт-Плюс».

Кроме того, в суде было установлено, что, занимая должность доцента одной из кафедр Орловского юридического института МВД, Коршунов не проводил занятия в соответствии с утвержденным расписанием. По указанию бывшего замначальника кафедры Олега Губенкова пары вместо него вели другие работники учебного заведения. В результате институту был причинен ущерб на 260 тыс. руб. За мошенничество в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ) экс-преподавателя приговорили к штрафу в 450 тыс. руб. Наказание устояло в апелляции.

Алина Морозова