В Воронеже отменили салют на День Победы

В ходе совместного заседания антитеррористической комиссии Воронежской области и регионального оперштаба было решено отказаться от салюта на День Победы. Об этом сообщили в правительстве региона.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Акция «Бессмертный полк», посвященная погибшим в ходе Великой Отечественной войны, пройдет онлайн. Решение о проведении парада на площади Ленина в облцентре планируется принять накануне праздника.

Другие массовые мероприятия в Воронеже и районах области рекомендовано проводить «в ограниченном формате».

В этом году начальная стоимость запуска фейерверка 9 Мая снизилась по сравнению с 2025-м в 2,5 раза: с 5 до 2 млн руб. Согласно порталу госзакупок, на участие в торгах поступила только заявка московского ООО «Пиро-Юнион» Дмитрия Держицкого и Сергея Лобанова. С ним же и решили заключить договор по цене 1,98 млн руб., однако этого так и не произошло. В прошлом году эта же компания запустила в Воронеже салют на День Победы за 3,6 млн руб.

Фотогалерея Как в Воронеже отметили День Победы-2025 Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Офицер фотографируется на память с военными реконструкторами, одетыми в военную форму периода Великой Отечественной войны Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Мужчина и женщина на улице возле тумбы с историческими афишами времен Великой Отечественной войны Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Празднование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Воронеже 9 мая 2025 года. Выступает детский духовой оркестр одной из музыкальных школ Воронежа Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Женщина возлагает цветы к монументу воинам и труженикам тыла на площади Победы в Воронеже Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Празднование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Воронеже, площадь Победы Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Воронежцы с флагами на площади Победы Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Девочки у памятника погибшим детям Донбасса Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Люди с флагами у вечного огня и монумента воинам и труженикам тыла на площади Победы в Воронеже Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Участники праздничных мероприятий на улицах Воронежа Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский / купить фото Участники выступления одного из воронежских хоров в трофейном железнодорожном вагоне Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Девочка прыгает через веревку, ей помогают волонтеры Победы Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Артисты Воронежского государственного театра оперы и балета исполняют танец у памятника М.Е. Пятницкому Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Танцевальная площадка у дома офицеров в Воронеже. 9 мая 2025 года Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский / купить фото Женщина заводит патефон. 9 мая 2025 года Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Люди с красными флагами идут по перекрытому проспекту Революции в Воронеже Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Показательные выступления юных спортсменов на сцене в честь празднования 9 мая на проспекте Революции в Воронеже Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Показательные выступления фехтовальщиков на сцене в честь празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Проспект Революции в Воронеже Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Празднование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Воронеже Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский / купить фото Женщина под руководством военного специалиста-медика обучается оказанию медицинской помощи Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Люди перед стендами проекта "Непобежденный Воронеж" Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Мальчик у рисунка, на котором изображен памятник воинам Красной Армии у Ротонды в Воронеже Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Участники праздничных мероприятий на улицах Воронежа в День Победы Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский / купить фото Празднование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Воронеже. Выступление Воронежского русского народного хора имени К. И. Массалитинова Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский / купить фото Оркестр идет между зрителей по проспекту Революции перед кинотеатром "Пролетарий" и памятником И. С. Никитину Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Люди перед стендами проекта "Непобежденный Воронеж" Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Дети рисуют военные самолеты Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Ребенок рисует мелками на асфальте. 9 мая 2025 года, Воронеж Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Мужчина в военной форме времен Великой Отечественной войны курит возле ограждения Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Праздничный концерт в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Адмиралтейской площади Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Праздничный концерт в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Адмиралтейской площади Воронежа. На сцене женский хор Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Один из солистов концерта в военной форме с винтовкой Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Зрители на концерте Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский На сцене артисты, на экране информация к количестве жителей Ленинграда, умерших во время блокады Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Часть выступления в честь Дня Победы на Адмиралтейской площади в Воронеже Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Солист в форме офицера военно-морского флота и артисты в военно-морской форме исполняют песню "Экипаж — одна семья" Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский На сцене солисты оркестра. На экране надпись "1418 дней и ночей" — продолжительность Великой Отечественной войны Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Зрители у ограждения перед сценой в момент срабатывания пушек с золотым серпантином Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Праздничный фейерверк в Воронеже 9 мая 2025 года Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Следующая фотография 1 / 38 Офицер фотографируется на память с военными реконструкторами, одетыми в военную форму периода Великой Отечественной войны Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Мужчина и женщина на улице возле тумбы с историческими афишами времен Великой Отечественной войны Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Празднование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Воронеже 9 мая 2025 года. Алина Морозова