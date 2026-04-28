В Воронеже отменили салют на День Победы
В ходе совместного заседания антитеррористической комиссии Воронежской области и регионального оперштаба было решено отказаться от салюта на День Победы. Об этом сообщили в правительстве региона.
Акция «Бессмертный полк», посвященная погибшим в ходе Великой Отечественной войны, пройдет онлайн. Решение о проведении парада на площади Ленина в облцентре планируется принять накануне праздника.
Другие массовые мероприятия в Воронеже и районах области рекомендовано проводить «в ограниченном формате».
В этом году начальная стоимость запуска фейерверка 9 Мая снизилась по сравнению с 2025-м в 2,5 раза: с 5 до 2 млн руб. Согласно порталу госзакупок, на участие в торгах поступила только заявка московского ООО «Пиро-Юнион» Дмитрия Держицкого и Сергея Лобанова. С ним же и решили заключить договор по цене 1,98 млн руб., однако этого так и не произошло. В прошлом году эта же компания запустила в Воронеже салют на День Победы за 3,6 млн руб.