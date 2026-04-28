В Курской области завели дело о хищении долей приграничного завода «Город сыра»

Следственные органы возбудили уголовное дело о хищении 49% акций сыродельного завода «Город сыра» в Курской области. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах. Дело квалифицировано как особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы).

По версии следствия, в 2025 году предприниматель Игорь Киселев, пообещав владельцу предприятия погасить его долги, убедил переоформить 49% долей ООО «Город сыра» на свою гражданскую жену Марию Ющенко. Впоследствии госпожа Ющенко направила собственнику оферту с предложением выкупить ее долю за 150 млн руб.

По данным Rusprofile, ООО «Город сыра» зарегистрировано в сентябре 2019 года в городе Рыльске Курской области. Компания специализируется на производстве молока и молочной продукции. Уставный капитал — 11 тыс. руб. Собственниками числятся Альберт Суфияров (51%) и Мария Ющенко (49%). В 2025 году общество сработало с нулевой выручкой, убыток составил 117 млн руб. В августе 2024-го завод приостановил работу из-за боевых действий в регионе и был законсервирован. Сейчас предприятие получает государственную поддержку, сотрудники сохраняют рабочие места и зарплату.

После переоформления потерпевшему начали поступать угрозы, а само предприятие подверглось хакерским атакам. По этим фактам также возбуждены дела о неправомерном доступе к компьютерной информации (ст. 272 УК РФ) и вымогательстве (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Следствие установило, что группа лиц, угрожая проблемами с силовыми структурами, требовала у собственника завода $2,5 млн.