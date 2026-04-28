Ремонтом коммунальных объектов в Тамбове займется ростовская компания за 486 млн

Ростовское ООО «Дельта» стало подрядчиком в рамках двух контрактов по строительству канализационного коллектора и водовода в Тамбове. Областное учреждение «Единая служба заказчика» заключило с компанией соглашения на общую сумму 486,4 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

По условиям первого контракта подрядчику предстоит разработать проектную документацию и построить канализационный коллектор по улице Киквидзе до коллектора диаметром 800 мм на улице Комиссара Московского. Начальная цена соглашения составляла 219,7 млн, «Дельта» снизила ее до 215,3 млн руб. Помимо победителя, в конкурсе участвовали еще две компании, названия которых не раскрываются. Одна из них предложила выполнить работы за 208,7 млн руб., вторая — по начальной цене.

По данным Rusprofile, ООО «Дельта» зарегистрировано в январе 2006 года в Азове Ростовской области. Основной вид деятельности — строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки. Уставный капитал составляет 30 тыс. руб. Директор — Игорь Попов. По 50% долей компании принадлежат Андрею Ковалеву и Степану Леонову. В 2025 году компания выручила 349 млн, чистая прибыль составила 4,5 млн руб.

Второй контракт предусматривает подготовку проектной документации и строительство водовода диаметром 400 мм от водозаборного узла №4 до водопровода диаметром 300 мм на улице Астраханской. Максимальная цена соглашения была установлена на уровне 280,1 млн руб. Ростовская компания оценила свои услуги в 271,1 млн руб. Конкуренты заявили цены 271,7 млн, 277,3 млн и 280,1 млн руб. Их наименования не разглашаются.

Работы по контрактам должны быть выполнены до 10 декабря. Финансирование осуществляется за счет собственных средств организации. На объекты установлен пятилетний гарантийный срок.

В январе региональное правительство проинформировало о завершении реконструкции канализационного коллектора на набережной в Тамбове. Работы велись с осени 2022 года и неоднократно сопровождались срывом сроков со стороны концессионера — компании «РКС-Тамбов» (входит в холдинг АО «Российские коммунальные системы»). После вмешательства губернатора Евгения Первышова и переговоров с руководством «РКС-Холдинга» в организации произошли кадровые перестановки, а к исполнению обязательств привлекли новых подрядчиков. В ноябре прошлого года глава региона охарактеризовал ситуацию так: «Если говорить о Тамбовской области, нет ни одного приличного концессионного соглашения, честно направленного на защиту интересов региона и населения».

Кабира Гасанова