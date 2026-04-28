Елецкий интернат для престарелых обновит липецкая «Солидарность» за 207 млн

Определен подрядчик для капитального ремонта четырехэтажного корпуса и помещений геронтологического отделения интерната для престарелых и инвалидов в липецком Ельце. Дом социального обслуживания «Долголетие» заключил контракт с зарегистрированным в областном центре ООО «ГК "Солидарность"». Стоимость соглашения составила 207,4 млн при начальной цене 244,1 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Помимо победителя, заявки на участие в конкурсе подали еще пять организаций, наименования которых не разглашаются. Их ценовые предложения составили от 208,1 млн до 244,1 млн руб.

Источник финансирования — федеральный бюджет. Контракт предусматривает выполнение общестроительных работ и обновление систем отопления, вентиляции, электроснабжения, канализации, водоснабжения, кондиционирования, пожарной сигнализации, видеонаблюдения, а также структурированной кабельной системы. Завершить ремонт необходимо до 31 марта 2027-го. Гарантийный срок составит пять лет.

Согласно Rusprofile, ООО «ГК "Солидарность"» зарегистрировано в феврале 2011 года в Липецке для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 52,1 тыс. руб. Генеральным директором является Альберт Геворков, ему же принадлежат 50% долей компании. Остальные 50% — у Игоря Скуратова. В 2025 году выручка общества составляла 1,2 млрд, чистая прибыль — 13 млн руб.

В начале марта в Воронеже искали подрядчика для ремонта геронтологического центра за 173,2 млн руб. По данным портала госзакупок, конкурс выиграло местное ООО «Лидер» Сергея Сывороткина. С компанией заключили контракт по начальной цене.

Кабира Гасанова