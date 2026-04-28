Шахматы могут войти в программу Всемирных игр 2029 года

Организаторы XIII Всемирных игр, которые пройдут летом 2029 года в немецком Карлсруэ, планируют включить шахматы в соревновательную программу. Об этом в интервью “Ъ” рассказала глава Международной ассоциации Всемирных игр (IWGA) Анна Аржанова.

Анна Аржанова была избрана президентом IWGA 25 апреля 2026 года. На состоявшихся в Лозанне выборах она опередила швейцарца Лукаса Хиндера, набрав 29 голосов делегатов Генерального собрания против семи у соперника.

«Вероятность того, что их (организаторов.— “Ъ”) просьба будет удовлетворена, высокая. Больше ничего сказать не могу»,— заявила госпожа Аржанова.

Ранее в апреле Международная шахматная федерация (FIDE) стала членом IWGA. По словам Анны Аржановой, она обсуждала вопрос о включении FIDE с президентом организации Аркадием Дворковичем. «Уверена, что оба решения правильные: их — заявиться, наше — принять»,— подчеркнула она.

IWGA объединяет 40 международных спортивных федераций, признанных МОК. Виды, которые курируют эти организации, либо не имеют постоянного места в олимпийской программе, либо представлены в ней отдельными дисциплинами.

Подробнее — в интервью “Ъ”.

Таисия Орлова