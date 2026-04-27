Подводное царствование

Россиянка Анна Аржанова стала главой очень крупной спортивной структуры — Международной ассоциации Всемирных игр (IWGA). Она объединяет 40 международных федераций, признанных Международным олимпийским комитетом (МОК), но не имеющих постоянного места в олимпийской программе или представленных в ней отдельными дисциплинами. Некоторые из этих видов пользуются высокой популярностью, а главный бренд IWGA — проводящиеся раз в четыре года Всемирные игры претендуют на статус второго по масштабу мультиспортивного мероприятия после Олимпиад. Сама госпожа Аржанова уже более десяти лет руководит Всемирной конфедерацией подводной деятельности, а в подходе к допуску российских спортсменов, выступающих в ее турнирах в нейтральном статусе, предпочитает придерживаться рекомендаций МОК.

IWGA, президентом которой была избрана Анна Аржанова, объединяет 40 международных спортивных федераций, которые входят в список официально признанных МОК

Фото: Charles McQuillan / Getty Images

На состоявшихся в Лозанне выборах нового президента Международной ассоциации Всемирных игр на пост, который освободивший его испанец Хосе Перурена занимал максимально возможный срок — 12 лет, претендовали два кандидата, представляющие федерации, входящие в IWGA,— Всемирную конфедерацию подводной деятельности (CMAS) и Всемирную федерацию танцевального спорта (WDSF),— россиянка Анна Аржанова и швейцарец Лукас Хиндер. Госпожа Аржанова одержала победу со значительным перевесом, набрав 29 голосов делегатов Генерального собрания против десяти у соперника. Ее президентский мандат охватывает четырехлетний, до 2030 года, цикл.

Анна Аржанова возглавила очень заметную спортивную структуру. Созданная в 1980 году IWGA объединяет 40 международных спортивных федераций, которые входят в список официально признанных Международным олимпийским комитетом.

Они контролируют виды, которые либо не имеют постоянного места в олимпийской программе (хотя некоторые время от времени попадают в нее, как, например, бейсбол), либо представлены в ней отдельными дисциплинами и жанрами. Так, членом IWGA является даже такой гигант, как Международная федерация гимнастики (FIG): помимо привычных для аудитории Олимпиад спортивной, художественной гимнастики и прыжков на батуте она развивает еще спортивную акробатику, аэробику и паркур. Среди видов, находящихся в сфере ответственности ассоциации, есть «нишевые», с достаточно узкой географией (петанк, лакросс, нетбол), но львиная доля видов чрезвычайно широко распространены в мире, могут считаться массовыми и пользуются высокой востребованностью у публики. Это и различные единоборства — самбо, кикбоксинг, карате, айкидо, ушу, и пауэрлифтинг с бодибилдингом, и регби, и чирлидинг, и те же спортивные танцы. А перед президентскими выборами в IWAG приняли еще и Международную шахматную федерацию (FIDE). Она объединяет более 200 национальных федераций, а за ее ключевыми состязаниями следят сотни миллионов зрителей.

При этом головная спортивная структура, которую в 2025 году также впервые возглавила женщина — Кирсти Ковентри, всегда напоминает о партнерских отношениях с IWAG. Скажем, на прошедшем Генеральном собрании прозвучало обращение к его делегатам от спортивного директора МОК Пьера Дюкре, указавшего на «общие вызовы», стоящие перед двумя организациями, и их «общую миссию».

Главный актив и бренд IWGA — это собственно World Games, Всемирные игры, своего рода Олимпиада для тех видов, которых нет на Олимпиаде обычной.

По масштабу они претендуют на статус второго после Олимпийских игр мультиспортивного мероприятия. Предыдущие Всемирные игры состоялись в августе 2025 года в китайском Чэнду, в них приняли участие почти 3,7 тыс. спортсменов из 118 стран. Следующие примет в 2029 году немецкий Карлсруэ. В планах IWGA увеличение количества их участников до 4 тыс. Место в программе, согласно предварительному плану, гарантировано 19 видам, еще четыре претендуют на включение в нее.

Анна Аржанова свою карьеру спортивного руководителя начала еще в нулевые, когда возглавила федерацию, отвечающую в России за подводные виды спорта — подводное плавание, дайвинг, фридайвинг. Госпожа Аржанова активно занималась их продвижением. Через некоторое время она вышла на международный уровень, а в 2013 году смогла избраться на пост президента CMAS. Основанная в 1950-е Жак-Ивом Кусто, эта федерация — одна из самых заметных в IWGA в том числе из-за большого «удельного веса» в программе Всемирных игр. В Чэнду в подводном плавании и фридайвинге было разыграно 25 комплектов наград. Но CMAS занимается и другими спортивными направлениями, в том числе экзотическими, вроде подводного хоккея, а также экологическими и образовательными программами. Кроме того, с 2017 года Анна Аржанова — вице-президент Ассоциации признанных МОК международных спортивных федераций (ARISF), еще одной часто задействованной в дискуссиях по актуальным для спорта темам структуры.

Между тем источник “Ъ” в руководстве отечественной спортивной отраслью дал понять, что успех 56-летней госпожи Аржановой на выборах IWGA на ее родине встретили скорее «сдержанно», несмотря на то что российских функционеров на ведущих должностях в мировом спорте сейчас крайне мало.

Впрочем, это объяснимо. В 2022 году Анна Аржанова покинула родину. А Insidethegames, описывая ее взгляды на важную проблему современной спортивной политики, напомнил, что госпожа Аржанова осудила специальную военную операцию на Украине. При этом ее федерация следовала той же стратегии в отношении россиян, которой придерживалось большинство спортивных структур,— то есть с допуском исключительно в нейтральном статусе. До сих пор ее применяла и IWGA, которая, как и МОК, перед своими ключевыми соревнованиями применяла «фильтрацию» российских заявок. В Чэнду выступили всего 36 спортсменов из России, ранее присылавшей на Всемирные игры по полторы сотни спортсменов и нередко выигрывавшей медальный зачет. Им досталось 16 наград, половина из них пришлась как раз на долю «подводников».

Между тем Анна Аржанова рассказала “Ъ”, что «как президент IWGA» «готова продолжать поддерживать контакты и работать с представителями всех стран», включая Россию, и выступает «против любой дискриминации». Говоря о подходе к «российскому вопросу» и возможных изменениях в нем, она отметила, что, «находясь в олимпийском в движении», и IWGA, и CMAS считают наиболее целесообразным «безоговорочно» выполнять рекомендации МОК, напомнив, к примеру, что в соответствии с прошлогодней Всемирная конфедерация подводной деятельности отменила все ограничения для российских спортсменов младших возрастов. «Политика — очень сложная история. Единого мнения насчет некоторых проблем все равно просто невозможно добиться. Всегда будут страны, которые категорически за и которые категорически против. Принимая какую-то сторону, ты обязательно нарушаешь баланс»,— пояснила Анна Аржанова.

Алексей Доспехов