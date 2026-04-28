Адвокат из Петербурга признался в покушении на убийство 28-летней давности

В Санкт-Петербурге адвокат признался в покушении на убийство, произошедшее в 1997 году. Об этом сообщается в официальной группе во «ВКонтакте» ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Свой преступный умысел мужчина не смог довести до конца

Фото: ГСУ СК РФ

Как пишет издание «Фонтанка», речь идет о петербургском адвокате Сергее Крикуне. По версии следствия, мужчина в октябре 1997 года пришел к дому своего знакомого, проживавшего на улице Уточкина. Дождавшись товарища в лифте, злоумышленник произвел из огнестрельного оружия не менее четырех выстрелов в мужчину. После чего фигурант скрылся с места преступления.

Свой преступный умысел адвокат не смог довести до конца, так как пострадавшему оказали медицинскую помощь. Обвиняемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время следствие собирает все необходимые доказательства, расследование уголовного дела продолжается.

Карина Дроздецкая