Псковская область произвела сельхозпродукции на 81 млрд рублей в 2025 году

Объем производства сельскохозяйственной продукции в Псковской области по итогам 2025 года составил 81,3 млрд рублей, что на 5,2% превышает показатель предыдущего года. При этом индекс производства снизился до 95,8% из-за неблагоприятных погодных условий, наиболее сильно ударивших по растениеводству. Общий объем господдержки АПК превысил 681 млн рублей, сообщили в псковском областном собрании депутатов.

Данные обнародованы в рамках ежегодного отчета о реализации аграрной политики, рассмотренного депутатами областного собрания. Основной удар стихии пришелся на растениеводство: переувлажнение почвы привело к заметному снижению показателей. Животноводство сохранило объемы на уровне прошлого года.

Инвестиции в основной капитал по виду деятельности «Сельское хозяйство» достигли 2 млрд рублей.

Кирилл Конторщиков