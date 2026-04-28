Польша передала петербургского археолога Александра Бутягина Белоруссии

Российского археолога и историка Александра Бутягина передали Белоруссии в рамках обмена между российской и польской сторонами. Об этом сообщил глава МИД Польши Радослав Сикорский, пишет РИА Новости.

Фото: Сайт издательства МИФ

Как уточнили в ФСБ России, вместе с господином Бутягиным в Россию вернулась супруга российского миротворца, находившегося в Приднестровье. Взамен были переданы двое сотрудников молдавской спецслужбы.

Александр Бутягин работает заведующим сектором отдела античного мира Эрмитажа и секретарем археологической комиссии музея. Его задержали в Польше в декабре 2025 года по запросу Украины. Александра Бутягина подозревали в проведении незаконных археологических работ в Крыму, а также в нанесении ущерба объектам культурного наследия полуострова на сумму более 200 млн гривен. В марте суд в Варшаве одобрил экстрадицию ученого на Украину.

Обмен произошел на КПП «Переров—Беловежа» на границе Белоруссии и Польши. По данным «БелТА», в обмене приняли участие по пять человек с каждой стороны.

Накануне, ООН пообещала следить за судом над Бутягиным в случае его экстрадиции на Украину. Защита археолога намеривались подать жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), если апелляционная инстанция подтвердит законность передачи ученого.

Ранее директор Эрмитажа Михаил Пиотровский в интервью «Ъ Северо-Запад» высказывался о задержании Александра Бутягина в Польше. Он отмечал, что в этой истории международное музейное сообщество делает «все, что может».

