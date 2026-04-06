Защита Бутягина обратится в ЕСПЧ в случае экстрадиции

Адвокаты археолога Александра Бутягина намерены подать жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), если апелляционная инстанция подтвердит законность экстрадиции ученого на Украину. Об этом сообщается в Telegram-канале «Адвокат для Александра Бутягина», где близкие друзья публикуют новости о нем.

Александр Бутягин

Постановление суда первой инстанции, который признал экстрадицию законной, уже вручено господину Бутягину, завтра документ получат его защитники, сообщили близкие ученого. Когда пройдет заседание по апелляции, пока неизвестно. По оценке адвоката, оно может состояться через 1–3 месяца после подачи жалобы, сообщили они. Там добавили, что окончательное решение о том, будет ли экстрадиция осуществлена, принимает министр юстиции Польши.

3 апреля уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека после решения варшавского суда о допустимости экстрадиции. Омбудсмен назвала ситуацию политическим преследованием.

Сотрудника Государственного Эрмитажа Александра Бутягина задержали в Варшаве в декабре 2025 года при следовании из Нидерландов на Балканы. Украинская сторона обвиняет его в незаконных раскопках и ущербе объектам культурного наследия в Крыму на 369 млн руб. 18 марта польский суд признал возможной экстрадицию господина Бутягина по запросу Украины.

