ООН пообещала следить за судом над Бутягиным в случае его экстрадиции на Украину

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) не отслеживает вопрос экстрадиции из Польши российского археолога Александра Бутягина, сообщил представитель управления Джереми Лоуренс. При этом, по его словам, УВКПЧ будет следить за судебным процессом над ученым, если его экстрадируют на Украину.

«Что касается запроса об экстрадиции Александра Бутягина, мы не следим за ходом судебного разбирательства в Польше»,— сказал господин Лоуренс (цитата по ТАСС). Он уточнил, что в случае экстрадиции господина Бутягина управление будет следить за судебным процессом «на предмет его соответствия международным стандартам в области прав человека».

Александр Бутягин — российский археолог и историк, сотрудник Государственного Эрмитажа. В декабре 2025 года он был задержан в Польше, когда направлялся из Нидерландов на Балканы. Украина заочно обвинила его в повреждении объекта культурного наследия из-за раскопок, которые он проводил в Крыму после 2014 года. 18 марта суд Польши разрешил экстрадировать археолога на Украину. Адвокаты говорили, что будут обжаловать решение и добиваться его отмены.

Подробнее — в материале «Ъ» «Глубоко копнул».