Долг птицефабрики «Белокалитвинская» перед минфином области достиг 21,3 млн рублей

Арбитражный суд Ростовской области включил задолженность банкротящегося АО «Птицефабрика Белокалитвинская» в размере 152 млн руб. в третью очередь реестра требований кредиторов. Информация об этом опубликована в едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Зиновская, Коммерсантъ Фото: Ольга Зиновская, Коммерсантъ

Основная часть долга предприятия (99 млн руб.) сложилась перед ООО «Райффайзен Агро». Кроме того, птицефабрика задолжала министерству имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области 21,3 млн руб.

Среди прочих кредиторов птицефабрики — СПК «Племптица-Можайское» (9,5 млн руб.), ООО «Казбеги-Интернейшнл» (8,4 млн руб.), ООО «Колос» (7,1 млн руб.), ООО «Альфавет» (2,3 млн руб.), ООО «Продовощторг» (2 млн руб.), ООО «Пилигрим» (1,2 млн руб.), ООО «Гарант-торг продукт» (472,4 тыс. руб.), Соколов Сергей (368,2 тыс. руб.) и ООО «Волгохимстрой» (137,6 тыс. руб.).

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО «Птицефабрика Белокалитвинская» зарегистрировано в Ростовской области в 1996 году. Основной вид деятельности — разведение сельскохозяйственной птицы. Генеральным директором компании выступал Максим Кулешов.

Мария Хоперская