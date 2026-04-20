Кубань вошла в топ-3 регионов по числу ДТП с пешеходами и пешеходами-детьми

В первом квартале 2026 года в России зарегистрировано 1,876 тыс. наездов на пешеходов, совершенных по вине самих пешеходов, говорится в исследовании агентства «ПромРейтинг». Показатель снизился на 19,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что указывает на общее сокращение подобных происшествий.

Лидером по абсолютному числу таких ДТП остается Москва. На второе место переместился Краснодарский край, поднявшись на одну позицию относительно прошлого года, третьим стал Санкт-Петербург, также улучшивший позицию в рейтинге. Далее следуют Нижегородская и Самарская области, причем последняя поднялась сразу на четыре строки. Пятую позицию заняла Новосибирская область.

Наиболее существенное снижение числа подобных происшествий зафиксировано в Московской области (–50,5% к аналогичному периоду прошлого года) и Москве (–42,9%). Одновременно рост показателя отмечен в Республике Дагестан (+42,4%) и Санкт-Петербурге (+30%).

Параллельно отмечается снижение числа ДТП с участием детей-пешеходов. За январь—март 2026 года в стране зарегистрировано 1,072 тыс. таких происшествий, что на 5,9% меньше, чем годом ранее.

Москва вновь заняла первое место по числу аварий с участием детей-пешеходов. Санкт-Петербург поднялся на вторую позицию, резко улучшив показатель, тогда как Краснодарский край опустился на третью строку. Далее следуют Самарская и Пермская области.

Наиболее негативная динамика зафиксирована в Республике Дагестан (+225%), Санкт-Петербурге (+115,4%) и Тюменской области (+100%). Существенное снижение числа ДТП отмечено в Новосибирской области (–36,2%), Красноярском крае (–28,2%) и Москве (–24,1%).

